(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Con l'undicesima edizione de La grande invasione, il festival della lettura di Ivrea, dall'1 al 4 giugno i libri tornano al centro della città. Sono più di cento gli ospiti in programma, di cui quattro internazionali, per un totale di 120 incontri, 6 mostre, 36 lezioni. Il festival è curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo, con Marianna Doria e Ludovica Giovine per la Piccola invasione, dedicata ai lettori più giovani. L'undicesima edizione de La grande invasione è dedicata alla memoria di Paolo Bisone, fotografo e amico del festival.

Il festival ha il sostegno della Città di Ivrea e della Regione Piemonte, di Intesa Sanpaolo (main partner) e Compagnia di San Paolo, Camera di commercio di Torino, Icas, Scuola del libro, Scuola Holden, Carbomech, Aircom, Matrix Mechatronics, Osai, Message, Sirio Assicura, Dirivet, Autoscuola De Ferrari, Gruppo Sicav 2000, New Venture Development e Unipegaso.

Giovedì 1 giugno alle 18 nel Cortile del Museo Garda, nell'ambito dell'inaugurazione del festival, la classe 2023 del master 'Il lavoro editoriale' della Scuola del Libro presenta e intervista i finalisti del Premio Strega. L'evento si svolge in collaborazione con la Fondazione Bellonci. A chiudere la prima giornata, Alessandro Bergonzoni e Gabriele Romagnoli con un dialogo sulla scrittura e sulla lingua italiana nell'incontro Lingua, linguaggio, linguaccia.

Quattro gli ospiti internazionali di questa edizione: Nickolas Butler, Bernardino Evaristo, lo scrittore cileno Andrés Montero (quello alla Grande invasione sarà l'unico appuntamento in Italia), Sheena Patel. (ANSA).