Emporio Letterario di Pienza, tra gli ospiti Carofiglio e Siti

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Torna l'Emporio Letterario di Pienza, dal 2 al 4 giugno nella città Patrimonio Unesco, con tra gli ospiti Michele Ainis, Malika Ayane, Giovanni Caccamo, Gianrico Carofiglio, Umberto Galimberti, Vittorio Emanuele Parsi, Antonio Pascale, Marino Sinibaldi, Walter Siti, Cinzia Tani e l'autrice camerunese Patricia Tomaino Ndam Njoya. Arrivato all'undicesima edizione, il Festival culturale diretto da Giorgio Nisini, scrittore e docente universitario, proporrà dialoghi, lezioni a tema, approfondimenti sul mondo della letteratura, dell'editoria, del giornalismo culturale e di ogni altra forma di espressione artistica. Nello scenario della Val D'Orcia, gli eventi che animeranno i tre giorni si svolgeranno in piazze, piazzette, palazzi, cortili, vicoli, dislocati tra la centralissima Piazza Pio II e l'adiacente Cortile di Palazzo Piccolomini.

Ad aprire la manifestazione il 2 giugno, nel giorno in cui ricorre la Festa della Repubblica, sarà Michele Ainis, costituzionalista e scrittore, con l'ultimo libro Trilogia degli specchi, pubblicato da La Nave di Teseo. Chiuderà la giornata un evento speciale di Umberto Galimberti dal titolo Quando la vita era governata dal cuore - le emozioni e i sentimenti nell'età della tecnica, accompagnato dal performer letterario Raffaello Fusaro. Tra gli altri appuntamenti quello con Gianrico Carofiglio in dialogo, il 3 giugno, sui suoi libri e sulla sua scrittura narrativa e Antonio Pascale con lo spettacolo L'oasi del pessimismo ispirato al suo libro L'altra scommessa. Pascal, indagine sul pessimismo. Ai giovani è dedicato il progetto speciale sulle parole e il cambiamento, Generazioni a confronto, del cantautore Giovanni Caccamo e della scrittrice Cristina Dell'Acqua. I due protagonisti, attraverso un dialogo generazionale con il pubblico , presenteranno il libro Manifesto del cambiamento - Parola ai giovani, edito da Treccani. Sempre sabato lo scrittore Walter Siti animerà il festival con Tutti i nomi di Ercole. La magnifica merce e altri racconti (Rizzoli), un'antologia che raccoglie i suoi più bei racconti.

La manifestazione si chiuderà con Vittorio Emanuele Parsi e il suo libro Il posto della guerra. Il costo della libertà (Bompiani), la cantautrice Malika Ayane alla sua prima prova narrativa con il libro di racconti Ansia da felicità (Rizzoli) e Patricia Tomaino Ndam Njoya che parlerà di integrazione, a Pienza grazie alla speciale collaborazione con il festival Kouna in Dschang, Camerun. Non mancherà uno spazio per riflessioni su Idee/narrazioni/immaginari, come recita il sottotitolo della rivista Sotto il vulcano (Feltrinelli) diretta da Marino Sinibaldi che racconterà il nuovo numero, Sopravvissuti, curato da Paolo Giordano. Due sezioni speciali sono dedicate all'Emporio Fumetto e all'Emporio musicale. (ANSA).