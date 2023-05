Elisabetta Villaggio, 'l'erede di Fantozzi è Zerocalcare'

(ANSA) - MODENA, 24 MAG - "L'erede di Fantozzi? Io lo paragono a Zerocalcare. Perché anche Zerocalcare è un personaggio che prende bastonate in testa dalla vita. Un po' solitario, fa queste lotte intime contro il mondo di cui ha un'idea romantica. Anzi, entrambi, Zerocalcare e Fantozzi, hanno un'idea romantica del mondo. Entrambi poi hanno degli amici ai quali sono molto attaccati, come Fantozzi con Filini, Zerocalcare con tutti i vari personaggi". Fra i tanti lasciti di suo papà Paolo Villaggio, a lei come figlia e alla cultura italiana più in generale, Elisabetta Villaggio parla anche di quello artistico, indicando nell'opera del fumettista di Arezzo la continuità contemporanea con quel ragioniere nato negli anni Settanta e diventato icona.

Lo fa presentando la serata che si terrà venerdì, il 26 maggio, a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, dove insieme a Gianni Fantoni racconterà, appunto, Fantozzi Dietro le Quinte', titolo del libro che ha dedicato al padre. L'evento si inserisce nell'ambito del Memoria Festival, realizzato grazie alla banca SanFelice 1893, il Comune della Bassa modenese e la Pro loco. Il primo ottobre, peraltro, sempre a San Felice, si terrà anche una giornata, Villaggio Fantozzi, interamente dedicata ai personaggi della pellicola, con la riproduzione di luoghi simbolo: il campo da tennis, l'ufficio, il curvone dei ciclisti e l'immancabile scalinata della corazzata Potemkin.

Saranno 250 i figuranti. (ANSA).