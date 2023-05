Nasce il Centro Pecci dei lettori, festival dei nuovi talenti

(ANSA) - PRATO, 22 MAG - Prima edizione dal 25 al 27 maggio, nel Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, di Centro Pecci dei lettori. L'evento nasce dall'incontro tra il festival La città dei lettori e Centro Pecci books - Voci, scritture e immagini del contemporaneo, sinergia, spiegano i promotori, all'insegna "dell'innovazione e della ricerca: di nuovi autori, di nuovi linguaggi, di nuove modalità di scrittura, di dialogo e di fruizione".

Centro Pecci dei lettori si propone come un 'festival generazionale' 0-25 che, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, punta a declinare - contemporaneamente - la letteratura per bambini e per ragazzi, la fiaba e l'illustrazione insieme alle nuove case editrici anche digitali, alle graphic novel, ai booktoker ed ai manga.

Tra gli ospiti Bernardo Zannoni, Daniela Almansi, Nicola Lagioia, Giulio Mosca, Vera Gheno, Mattia Insolia, Giovanni Colaneri, Giorgia Pallaoro, Caterina Rocchi, Sara Scarafia, Elisa Alfano e Elisa Lunardelli, Michela Panichi, Emma Cori, Aminata Sow, Alberto Lot. (ANSA).