Elon Musk in una biografia di Walter Isaacson

Simon & Schuster ha annunciato che pubblicherà il 12 settembre il libro Elon Musk dell'autore bestseller Walter Isaacson. In Italia il libro uscirà per Mondadori in contemporanea con l'edizione americana.

È un ritratto sorprendentemente intimo dell'innovatore più affascinante e controverso della nostra epoca: un visionario che ha infranto le regole e portato il mondo in un'era di veicoli elettrici, missioni spaziali private e intelligenza artificiale.

E ha anche acquistato Twitter.

Isaacson, autore di Steve Jobs e altre biografie di successo, ha seguito per due anni Musk, partecipando alle sue riunioni, accompagnandolo nelle sue aziende e ha passato ore a intervistare lui, la sua famiglia, gli amici, i colleghi e gli avversari. Il risultato è una storia intima, colma di racconti straordinari di trionfi e turbolenze, che risponde alla domanda: i demoni che spingono Musk sono anche ciò che serve per guidare l'innovazione e il progresso? Quando Elon Musk era ragazzino, in Sudafrica, veniva picchiato regolarmente dai bulli. Un giorno un gruppo lo spinse giù per una scalinata di cemento e lo prese a calci fino a ridurgli la faccia gonfia come un pallone. Elon rimase in ospedale per una settimana. Ma le cicatrici fisiche non furono paragonabili a quelle emotive inflitte poi dal padre - ingegnere, mitomane, disonesto e carismatico. L'influenza del padre sarebbe durata a lungo.

Musk è diventato un uomo-bambino duro e vulnerabile al tempo stesso, incline a bruschi sbalzi d'umore alla dottor Jekyll e mister Hyde, con un'elevata propensione al rischio e un senso epico per le missioni che intraprende e porta avanti con intensità maniacale e talvolta distruttiva.

Agli inizi del 2022 - dopo un anno segnato da trentun razzi lanciati in orbita dalla sua azienda SpaceX, dalla vendita di quasi un milione di auto da parte di Tesla, e dalla sua ascesa come uomo più ricco della Terra - Musk ha parlato con amarezza della sua inclinazione a suscitare drammi. "Devo allontanare la mia mentalità dalla modalità di crisi, in cui si trova da circa quattordici anni, o forse da quasi tutta la vita" ha detto.

Era un commento malinconico, non un proposito per l'anno nuovo. Ma già mentre faceva questa promessa, comprava in gran segreto quote di Twitter, il parco giochi per definizione. Nel corso degli anni, ogni volta che si è trovato in un momento buio, è tornato agli orrori di quando veniva bullizzato al parco giochi. Lo stesso che ora ha la possibilità di possedere.

Docente di storia alla Tulane University di New Orleans e autore di numerosi libri di successo, Isaacson nel 2023, è stato insignito della Medaglia nazionale per le discipline umanistiche.