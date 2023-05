Libro di Luigi Troiani sulla tragedia di Superga

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - LUIGI TROIANI, 'IL COMANDANTE RESTÒ SULLA COLLINA' (MORRONE EDITORE, PP. 269, EURO 18) Luigi Troiani, docente di relazioni internazionali, scrittore, saggista e sceneggiatore, in questo 'avvincente e convincente romanzo-verità' - come lo ha definito il critico letterario Walter Pedullà - racconta del pilota milanese Pierluigi Meroni.

Meroni era ai comandi dell'aereo che il 4 maggio 1949 si schiantò sul colle di Superga. All'epoca Meroni aveva 34 anni ed era padre di tre bambini. A bordo del velivolo viaggiava l'intera squadra di calcio del Grande Torino. Le vittime furono trentuno, nessun sopravvissuto.

Il romanzo intreccia storia collettiva e storia privata e ricostruisce gli istanti che precedettero il disastro aereo. In una nota finale Giancarlo, figlio del capitano Pierluigi, a proposito del libro, scrive:'vi ho rivissuto le cose mai dimenticate, come il funerale a Torino e la sepoltura di mio padre al Monumentale di Milano nella stessa tomba dell'amico e compagno d'armi, e le tante altre che Troiani mi ha aiutato a ritrovare da qualche parte dentro di me, o che lui ha scovato negli archivi e nelle testimonianze raccolte. Gliene sono grato, mi è stato amico'.

Tra le altre opere di Troiani: 'La diplomazia dell'arroganza. Le relazioni internazionali nel XXI secolo' (L'Ornitorinco, 2022).

