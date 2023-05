Stabile la crescita dei libri dal postpandemia, boom del romance

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Si stabilizza la crescita del mercato dei libri avviata nel post-pandemia, grazie alla vitalità dell'offerta editoriale, con un incremento sui primi quattro mesi del 2019 del 17% (vendite di narrativa e saggistica, esclusa la scolastica). Le librerie fisiche consolidano la loro posizione come primo canale di vendita dei libri con una quota del 53,8%). Nuovo calo dell'online (41,5%) che comunque nel 2019 aveva solo il 27% del mercato e leggero recupero della grande distribuzione, che si attesta al 4,7%.

Ed è boom per il romance: i romanzi d'amore negli ultimi due anni si sono spesso posizionati in vetta alle classifiche di vendita e nei primi quattro mesi dell'anno hanno visto una spesa dei lettori per acquistarli pari a 15,7 milioni di euro, più che raddoppiata rispetto al 2019 (più 101,3%). Tra questi, iniziano ad affermarsi i titoli di autrici italiane che sono passati da un valore di vendita di 1,1 milioni del 2019 a 6 milioni del 2023 (più 451%).

Questo secondo l'analisi dell'ufficio studi Aie su dati Nielsen BookScan e altre fonti, presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con il programma Aldus Up.

La saggistica di cultura totalizza 81,3 milioni di euro di vendite nei primi quattro mesi del 2023, in calo dell'1,7% rispetto all'anno precedente ma comunque in crescita del 9,3% rispetto al 2019. La saggistica religiosa cresce del 17,3% rispetto al 2022 e del 14,5% rispetto al 2019. Le guide di viaggio e l'editoria turistica nell'ultimo anno hanno avuto un balzo del 44,1%, pur non essendo ancora tornate ai valori del 2019. L'editoria d'arte totalizza 11,1 milioni di vendite, in crescita del 3,5% sul 2022 e dell'8,8% sul 2019. Nel conteggio non sono considerate le vendite nei bookshop di musei e mostre museali. (ANSA).