Michela Murgia, questo governo è fascista, si vede dalle scelte

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Io penso che questo governo sia fascista, si vede dalle scelte, dalle decisioni che prendono.

Quando si sono candidati le hanno dichiarate in campagna elettorale. Va tutto in una certa direzione, controllo dei corpi, controllo della libertà personale, discriminazioni delle comunità già discriminate che stavano cominciando a ottenere dei diritti, una certa impostazione ideologica che abbiamo già visto". Lo ha detto Michela Murgia, intervistata dal vicedirettore Andrea Malaguti allo stand della Stampa dove ha presentato il suo nuovo libro 'Tre ciotole', edito da Mondadori.

"Vi aspettate che il fascismo bussi a casa con la camicia nera? Non è così" ha aggiunto Murgia. "Il nostro è un Paese che non ha fatto i conti con il fascismo, non c'è stata una presa di coscienza. E' mancato quel processo che ti dice 'io che parte ho avuto?". La scrittrice ha parlato della famiglia: "Dovremmo sceglierci i parenti, considerare congiunti quelli che si prendono la responsabilità l'uno dell'altro. Siamo fermi alla modalità coppia sia eterossessuale sia gay. Perché non è possibile riconoscere una famiglia queer per responsabilità anziché per ruolo? Siamo tutti preoccupati di dire la mamma è la mamma, il papà è il papà.. Non mi interessa l'affidabilità, ma la fedeltà". (ANSA).