La giapponese Harada scrive romanzo sul valore del risparmio

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - HIKA HARADA, 'COME PETALI NEL VENTO' (GARZANTI, PP. 221, EURO 16) 'Come petali nel vento', romanzo di Hika Harada - sceneggiatrice e scrittrice nata nel 1970 nel sud del Giappone -, ha conquistato i lettori nipponici, è stato per mesi al primo posto delle classifiche, vendendo ottocento mila copie. La storia è un inno alla concretezza: parla di soldi, e di come spenderne meno.

Al centro della trama - che si dipana con una scrittura lieve e di facile presa -, ci sono due sorelle, una si chiama Miho, l'altra Maho.

Miho è spendacciona. Maho una grande risparmiatrice; casalinga, madre e moglie, donna parsimoniosa che, seguendo le orme di un'antica saggezza tramandata dalle antenate, si ritrova un succulento gruzzolo da parte. Miho è la cicala della famiglia. Lo è sempre stata, fin da piccola, quando sperperava gli yen della paghetta in libri e scorpacciate al fast food.

Incurante dei consigli della nonna che le ripeteva: anche uno spicciolo può fare la differenza. Miho imparerà l'arte della frugalità non appena si renderà conto che il lavoro si può perdere facilmente e soprattutto quando avrà bisogno di denaro per cambiare casa.

Inizierà dunque il processo di maturazione di Miho che prenderà l'abitudine di registrare, ligia al dovere, entrate e uscite.

'Come petali nel vento' è un invito a servirsi del famoso kakebo, il quaderno giapponese dei conti: prezioso strumento per non restare mai al verde. (ANSA).