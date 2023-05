Il premio Amalago a Giovanni Grasso per 'Icaro, il volo su Roma'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Con il libro 'Icaro, il volo su Roma', edito da Rizzoli, lo scrittore, saggista e giornalista parlamentare Giovanni Grasso si è aggiudicato il premio letterario Amalago, riconoscimento riservato al romanzo storico, un genere amatissimo che ha attraversato i secoli, producendo in Italia capolavori come I Promessi Sposi.

Il libro di Grasso, vincitore di questa edizione, ricostruisce la vita e l'impegno politico di Lauro de Bosis, di famiglia cosmopolita, aviatore e giovane poeta antifascista, che il 3 ottobre 1931, a bordo di un piccolo aereo, sorvolò Roma e sganciò quattrocentomila volantini contro il regime e Mussolini, poi nel viaggio di ritorno si inabissò nel Tirreno. Premiati anche Luca Azzolini per 'Il sangue della Lupa' (HarperCollins) ed Edgarda Ferri per 'Il racconto del Cortigiano' (Solferino). L'opera di Azzolini - che stilisticamente guarda a Ken Follett e George R. R. Martin - è il primo volume della trilogia 'Romulus' sull'origine di Roma.

Edgarda Ferri, invece, racconta le vicende del letterato, diplomatico e militare Baldassarre Castiglione; una trama avventurosa porta il lettore alle maggiori corti del Cinquecento: dalla Mantova di Isabella d'Este alla Milano di Ludovico il Moro e poi a Roma, dove Castiglione conobbe Michelangelo e Raffaello alla corte di papa Leone X, il figlio di Lorenzo il Magnifico.

Il premio letterario Amalago gode del patrocinio di ventiquattro Comuni che si affacciano sul Verbano. (ANSA).