Al Festival Taobuk si discute di Libertà, ospiti Ernaux e Nafisi

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - È stato presentato a Palermo il programma del Festival Taobuk SeeSicily 2023. Il tema prescelto è suggerito da Benedetto Croce "La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al plurale". Dunque "Le libertà" in un mondo più o meno civilizzato in cui i due terzi non conoscono la libertà. La XIII edizione del Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara, si svolgerà dal 15 al 19 giugno a Taormina.

Tra gli ospiti premiati con il Taobuk Award: Annie Ernaux, Nobel 2022, Joyce Carol Oates, Azar Nafisi, autrice del capolavoro Leggere Lolita a Teheran, costretta a fuggire negli States. Ci sarà anche una sezione sulle arti visive in sinergia con il Maxi di Roma.

"Ci poniamo in continuità con i governi precedenti - ha affermato il presidente della Regione Renato Schifani - in nome di una manifestazione prestigiosa come Taobuk, con iniziative che ci portano al centro del dibattito euromediterraneo. Un evento importante e di grandissima attrazione turistica" Hanno partecipano in streaming Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e Mario Bolognari, sindaco di Taormina. "Ho assistito a tutte le cinque edizioni del festival che è cresciuto tantissimo - ha detto quest'ultimo -. Lo scorso anno abbiamo anche ospitato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".

Per Nino Rizzo Nervo, presidente del comitato scientifico, "sono tante le declinazione della libertà, quella di parola, di stampa, di pensiero, che non sono mai scontate". Antonella Ferrara, infine, ha sottolineato che "la letteratura è un'esperienza di libertà e da questo occorre ripartire.

Ricorrono i 100 anni dalla nascita di Calvino, lo omaggeremo, come anche Leonardo Sciascia con Todo Modo e Luis Sepulveda, che fu il primo assegnatario del Taobuk Award. Sarà presente la moglie, la poetessa Carmen Yanez".

Per la serata di gala è previsto un concerto dell'Orchestra del Bellini di Catania, altro partner, diretta da Gianna Fratta.

La manifestazione prevede tanti incontri e tra questi due dedicati alla Giustizia con il ministro Carlo Nordio e il magistrato Gherardo Colombo. (ANSA).