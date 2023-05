Salone Libro, gli imperdibili da Nobel Soyinka a Murgia

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 15 MAG - Oltre 1.600 incontri a cui si sommano i 600 eventi del Salone Off distribuiti in città e in Piemonte: apre le porte il 18 maggio il Salone Internazionale del Libro di Torino dedicato a Lewis Carroll attraverso lo specchio, con Paese Ospite l'Albania. Perdere la bussola è facile in una manifestazione che si fa sempre più monster per numeri e spazi - ai quali si aggiunge quest'anno per la prima volta la Pista 500 sul tetto del Lingotto - e non è certo semplice individuare gli appuntamenti più importanti fino al 22 maggio.

Ma alcuni sono davvero imperdibili. Ecco una piccola guida.

A Torino si potrà incontrare il 21 maggio il Premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka, tornato al romanzo dopo 50 anni con Cronache dalla terra dei più felici al mondo che esce il 16 maggio per La nave di Teseo. Ambientato in una Nigeria immaginaria, è una meditazione feroce e irriverente su come il potere e l'avidità possano corrompere l'anima di una nazione. Il libro si preannuncia come evento editoriale dell'anno.

Grande attesa anche per l'incontro, il 19 maggio in Sala Oro, tra Nicola Lagioia, direttore uscente del Salone del Libro di cui è alla guida dal 2017 e Annalena Benini, che prenderà le redini della kermesse dal 2014. Non aspettatevi anticipazioni e dettagli sul passaggio di consegne e la futura edizione, il loro dialogo è annunciato tutto Nello specchio dei libri, in sintonia con il tema di questa edizione.

Dopo l'annuncio shock del tumore al quarto stadio, Michela Murgia è prevista in più di un incontro al Salone, ma il più atteso è quello del 19 maggio in cui parlerà del suo nuovo libro, Tre ciotole che esce il 16 maggio per Mondadori e si apre con il racconto della diagnosi di un male incurabile.

Grande attesa anche per Fernando Aramburu, con il nuovo romanzo Figli della favola (Guanda), con cui ritorna al mondo di Patria, successo mondiale che in Italia, dove è uscito nel 2017 e ha vinto il Premio Strega Europeo. Milo Manara racconterà Il nome della rosa di Umberto Eco a fumetti, da lui disegnato. Primo di un'opera in due volumi pubblicata da Oblomov il volume, uscito il 2 maggio, è schizzato subito in testa alle classifiche.

A Torino arriva anche Peter Cameron con Che cosa fa la gente tutto il giorno?, una raccolta di racconti che ci mette a nudo, in libreria il 16 maggio per Adelphi mentre su Tik Tok viene rilanciato il suo longseller Un giorno questo dolore ti sarà utile. Saranno in collegamento ma non si possono perdere Svetlana Aleksievič, Premio Nobel per la letteratura 2015 , protagonista dell'incontro d'apertura in Sala Oro e Julian Barnes, vincitore del Premio letterario internazionale Mondello nella sezione Autore Straniero.

In anteprima al Lingotto, sarà presentata la grande mostra dedicata A Italo Calvino, a cura di Mario Berenghi, nel centenario della nascita, che sarà ospitata alle Scuderie del Quirinale a Roma, da ottobre 2023 a febbraio 2024. Farà il tutto esaurito come sempre Zerocalcare protagonista sabato 20 maggio all'Auditorium di una riflessione sul pensiero creativo dal titolo Ma dormi ogni tanto? Zero proprio, con Michele Foschini.

Nella immensa schiera di autori italiani in questa edizione, i fan e non solo di Maurizio De Giovanni potranno incontrarlo con il nuovo Sorelle. Una storia di Sara (Rizzoli) mentre ROBERTO Saviano presenterà in anteprima live il podcast Chi chiamerò a difendermi. Giovanni Falcone, la vita (Audible), con Francesco Bono.

Tra musica e sport attesi a Torino anche Malika Ayane con il primo libro Ansia da felicità (Rizzoli) e Federica Pellegrini con Oro (La nave di Teseo). Per i cinquant'anni della Lonely Planet sarà al Salone il fondatore Tony Wheeler, in un evento il 19 maggio con Vinicio Capossela e Donatella Di Pietrantonio, in collaborazione con Edt. (ANSA).