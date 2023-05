Letterature, Atwood e Vollmann i primi ospiti annunciati

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Sarà dedicato alla Memoria del mondo, in omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita, Letterature Festival Internazionale di Roma che torna in cinque serate il 3, 5, 9, 11 e 13 luglio allo Stadio Palatino. I primi grandi ospiti annunciati sono Margaret Atwood e William T.

Vollmann. Come nelle precedenti edizioni performance artistiche e interventi musicali accompagneranno la lettura di testi letterari inediti. Il programma della storica manifestazione dell'Estate Romana, promossa dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale e curata dall'Istituzione Biblioteche di Roma, è curato da Simona Cives, responsabile della Casa delle Letterature, con il contributo di un comitato scientifico composto da Paolo Di Paolo, Melania Mazzucco, Davide Orecchio, Igiaba Scego e Nadia Terranova, e il coordinamento artistico di Fabrizio Arcuri. Anche la ventiduesima edizione del Festival sarà preceduta da un'anteprima alla Casa delle Letterature con cinque appuntamenti che vedrà protagonisti ospiti internazionali: Bernardine Evaristo giovedì 8 giugno, Ali Smith venerdì 9 giugno, Brenda Lozano martedì 13 giugno, incontro con la Cinquina del Premio Strega 2023 venerdì 16 giugno, Anna Maria Gehnyei Karima 2g giovedì 22 giugno. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La manifestazione vede il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo, Siae-Società Italiana degli Autori ed Editori, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura e con il patrocinio di Aie-Associazione Italiana Editori e Adei-Associazione degli Editori Indipendenti. (ANSA).