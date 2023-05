Scelta la sestina dell'Orbetello book prize

(ANSA) - ORBETELLO, 11 MAG - Bruno Arpaia con 'Ma tu chi sei' (Guanda), Matteo B. Bianchi con 'La vita di chi resta' (Mondadori), Paolo Giordano con 'Tasmania' (Einaudi), Tommaso Pincio con Diario di un'estate marziana' (Giulio Perrone editore), Elisa Ruotolo con 'Il lungo inverno di Ugo Singer' (Bompiani) e Igiaba Scego con 'Cassandra a Mogadiscio' (Bompiani): questa la sestina di finalisti per la seconda edizione del premio letterario Orbetello book prize Maremma Tuscany coast, in programma dal 29 giugno al 1/o luglio, È stato il gruppo di selezione, presieduto da Paolo Di Paolo, e composto da Annalena Benini, Roberta Colombo, Eugenio Murrali, e dalla new-entry Teresa Ciabatti, scrittrice e firma del Corriere della Sera, a selezionare la short list dei sei autori tra le 30 candidature presentate dalle case editrici. Da adesso, si spiega in una nota, il lavoro di selezione continuerà per la scelta delle tre opere finaliste con l'allargamento della giuria al gruppo dei lettori forti (composto da operatori culturali residenti a Orbetello) che, insieme al gruppo di selezione, sceglieranno i tre autori finalisti. I tre finalisti ed il nome dello scrittore straniero a cui verrà assegnato il tributo alla carriera della 2/a edizione di Obp - Orbetello book prize saranno annunciati al Salone internazionale del libro di Torino domenica 21 maggio.

Compito esclusivo del gruppo di selezione, come nella precedente edizione, è invece quello di selezionare il vincitore del premio 'Tributo alla carriera' a un autore/autrice straniero/a di narrativa e che verrà annunciato sempre al Salone internazionale del libro di Torino. (ANSA).