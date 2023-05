Il nome della rosa di Manara sesto tra le novità in classifica

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - È entrato subito al sesto posto delle novità nella classifica generale dei libri più venduti della settimana e al secondo della narrativa italiana il primo volume de Il nome della rosa a fumetti, disegnato da Milo Manara.

Uscito il 2 maggio per Oblomov, Manara-Eco Il nome della rosa fa tornare così tra i top delle classifiche il capolavoro e bestseller mondiale di Umberto Eco, uscito nel 1980 per Bompiani. Primo di un'opera in due volumi, il libro è anche al primo posto nella classifica dei fumetti. Questo secondo le classifiche Gfk dall'1 al 7 maggio. (ANSA).