Tre italiani su dieci ascoltano audiolibri e podcast nel 2023

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Quasi 3 italiani su 10 hanno ascoltato audiolibri e podcast nel 2023 per un totale che sfiora i 17 milioni (16,9 milioni) di persone. L'audio entertainment non accenna a fermare la sua corsa e crescono molti comportamenti digitali tra cui la lettura di e-book e il consumo di contenuti streaming, dai film alle serie. Le cifre sono in crescita sia per quanto riguarda gli audiolibri con 10,7 milioni di audio-ascoltatori nel 2023 (+5% rispetto al 2022), sia per i podcast (+7% dallo scorso anno).

Sono i dati della ricerca di NielsenIQ per Audible, che verrà presentata a Torino il 20 maggio alle 10.30 al Salone del Libro.

La maggior parte del campione di italiani intervistati (64%) è un vero e proprio audio addicted che dichiara di ascoltare abitualmente audiolibri e podcast. Quasi 2 intervistati su 5 (39%) ascoltano contenuti audio almeno una volta al mese e 1 su 4 almeno una volta alla settimana.

Gli ascoltatori di audiolibri in Italia sono mezzo milione in più rispetto allo scorso anno, ma qual è il loro identikit? Sono in leggera prevalenza uomini dai 25-34 anni, molto connessi (oltre 4 ore al giorno) e che vivono al sud Italia. C'è tuttavia abbastanza omogeneità nell'ascolto di audiolibri in tutte le fasce d'età, con una leggera contrazione in quella 55-64. Il dato si ribalta guardando ai cosiddetti heavy users che ascoltano audiolibri ogni giorno: sono soprattutto uomini della fascia di età più alta.

"L'altissima qualità delle produzioni ci ha sempre contraddistinti e ci ha permesso di raggiungere un pubblico che oggi è veramente trasversale, unito dalla passione per le grandi storie raccontate da grandi voci" afferma Juan Baixeras, Country Manager Spain & Italy di Audible. "Solo lo scorso anno abbiamo investito circa 5 milioni di euro in contenuti italiani.

Continueremo a produrre e a offrire titoli e storie che possano arricchire la quotidianità degli ascoltatori, raggiungendo un pubblico sempre più ampio attraverso il potere della narrazione audio" spiega Matthew Gain, Senior Vice President and Head of Europe di Audible. (ANSA).