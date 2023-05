Settembre sarà il mese di Pavese, insieme Festival e Premio

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Settembre sarà il mese di Cesare Pavese. Per la prima volta si svolgeranno nello stesso periodo nel suo paese natale il Festival e il Premio dedicati allo scrittore.

Da martedì 5 a domenica 10 settembre Santo Stefano Belbo torna a ospitare il Pavese Festival, la manifestazione che ogni anno mette in dialogo arte, letteratura, musica e teatro tra le colline tanto amate dallo scrittore. Tra i protagonisti Neri Marcorè, ormai ospite fisso del festival, e, per la prima volta a Santo Stefano Belbo, Mario Biondi. Sabato 9 settembre, il cantante dall'anima soul jazz presenterà infatti in anteprima alcuni brani del nuovo album in uscita in autunno. Ad accompagnarlo sul palco la sua ormai storica band di sei elementi con cui l'artista proporrà i suoi brani più noti e un'anticipazione del prossimo disco. Main sponsor del concerto sarà Banca d'Alba.

Neri Marcorè - insignito lo scorso anno della cittadinanza onoraria santostefanese proprio per il legame d'affetto con il festival e della sua interpretazione dell'opera pavesiana - sarà invece il protagonista della serata di venerdì 8 settembre con uno spettacolo costruito attorno ai personaggi di cinque opere pavesiane. A loro, infatti, è dedicato un nuovo progetto della Fondazione Cesare Pavese in cui Marcorè è coinvolto insieme ad altri protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura. Il progetto verrà presentato in un evento dedicato, mentre la sera l'attore marchigiano, che del progetto è voce narrante, ne proporrà una versione speciale per il palcoscenico. (ANSA).