Ia e tradizione, il nuovo corso del Gabinetto Vieusseux

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - Ritorno alle origini e alle radici ottocentesche ma senza precludersi un dialogo con l'innovazione e le giovani generazioni, a partire dall'intelligenza artificiale. È il nuovo corso del Gabinetto Vieusseux, presentato oggi a Palazzo Vecchio dai nuovi presidente Riccardo Nencini e direttore Michele Rossi, alla presenza del sindaco Dario Nardella. Tra le novità è stata avviata una collaborazione con il Gruppo E, insieme di player dell'information technologies con competenze complementari, che sta mettendo a punto per il Gabinetto uno 'Stendhal', un giovane 'assistente virtuale', copia digitale del famoso scrittore, che grazie all'intelligenza artificiale saprà rispondere alle domande e curiosità degli ospiti in qualsiasi lingua.

Sono poi in programma alcuni appuntamenti in modo da "coinvolgere un'utenza sempre più ampia e fasce di età più giovani", è stato spieato. Tra questi 'Alle sette: aperitivo con scrittore', un ciclo di incontri - si parte il 14 giugno - con scrittori e intellettuali italiani come Vittorio Emanuele Parsi, Franco Cardini, Aldo Schiavone. E ancora '100 scatti', una scelta di frammenti di opere letterarie degli scrittori più significativi che sono stati soci, hanno lasciato i loro fondi o che comunque hanno intessuto relazioni col Gabinetto Vieusseux.

Attraverso l'iniziativa 'Sciacquare in Arno' sarà poi realizzato, in collaborazione con l'Accademia della Crusca e la Regione Toscana, un vocabolario online della lingua italiana contemporanea. Saranno poi organizzati incontri nelle scuole fiorentine con gli scrittori che racconteranno come si scrive un romanzo o una graphic novel.

Il nuovo corso del Gabinetto Vieusseux passa anche dal rilancio della storica rivista quadrimestrale Antologia Vieusseux e dagli accordi con musei italiani e stranieri: è già stata siglata un'intesa di collaborazione con il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto ed è in via di definizione un accordo con il Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. Ci sarà infine un concorso letterario per scrittori in erba. (ANSA).