Perfetti o felici al top classifica generale Giornale Libreria

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - È Perfetti o felici. Diventare adulti in un'epoca di smarrimento (Rizzoli), il manuale di autoaiuto scritto dalla psicoterapeuta Stefania Andreoli in cima alla classifica generale dei libri più letti ad aprile, punteggiata di titoli di non fiction.

Questo secondo i dati de Il Giornale della Libreria, il magazine dell'Associazione Italiana Editori che ogni 4 settimane pubblica online l'elenco dei 100 libri più letti e le classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica, manualistica e fumetti.

Le prime 10 posizioni sono in libera consultazione, per le successive è necessario registrarsi gratuitamente al link https://www.giornaledellalibreria.it/categorie/le-classifiche-19 .html.

Sul podio, al secondo posto Innamorati pazzi (Newton Compton) di Felicia Kingsley e al terzo posto Capolinea Malaussène (Feltrinelli) di Daniel Pennac.

In quarta posizione c'è il saggio di Carlo Rovelli, Buchi bianchi (Adelphi), che a marzo era primo in classifica generale e ancora in testa, oggi, nella saggistica, seguito da Dammi mille baci (Always Publishing) di Tillie Cole. Sesta posizione per La Malnata (Einaudi. Stile libero big) di Beatrice Salvioni, caso letterario ancor prima di uscire, venduto e tradotto in 32 Paesi e già pronto a diventare serie tv. Al settimo Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo (Giunti) , biografia romanzata di Carlo Vecce seguito da La vita intima (Einaudi) di Niccolò Ammaniti, sempre sul podio nei mesi scorsi. Al nono V13. Cronaca giudiziaria (Adelphi), in cui Emmanuel Carrère ha raccolto gli articoli in cui ha riferito le udienze del processo ai complici e all'unico sopravvissuto fra gli autori degli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015.

Chiude la classifica un romanzo che occhieggia alla non fiction: Brick for stone (Sellerio) di Alessandro Barbero, pubblicato da Sellerio, che racconta l'11 settembre tra realtà storica e invenzione letteraria.

Nella classifica dei fumetti si allenta un po' la presenza di Pera Toons (Tunué) che ad aprile piazza soli quattro titoli su 10. Il resto? Sono manga, con Demon slayer - la serie di Koyoharu Gotouge edita da Star Comics - in testa. (ANSA).