Michela Murgia, 'cose da fare prima di morire o in settimana'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Persone a cui devi ricordare di essere ancora vivo. Un sacco, mi pare". Lo dice Michela Murgia in un cartello sul suo profilo Instagram dove scrive anche "Cose da fare prima di morire o in settimana. Che a volte è lo stesso".

La scrittrice, autrice del bestseller Accabadora, che il 6 maggio ha annunciato, in un'intervista al Corriere della sera, di avere un tumore al quarto stadio e che le "rimangono pochi (o forse molti) mesi davanti" e di avere intenzione di sposarsi, dice anche: 'Cose da pagare che fanno girare le palle. Tante. Ma non le tasse che reggono il Ssn" e "Cose da ricordare che vorrei dimenticare" nei cartelli su Instagram dove si mostra in un video mentre le vengono tagliati i capelli.

"Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l'ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di Tre ciotole. Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa , lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos'altro poteva essere?" dice e fa un lungo respiro mentre il rasoio passa sulla testa, ma ride con gli amici e alcune persone della Mondadori sdrammatizzando questo momento.

Con la diagnosi del cancro si apre Tre Ciotole, il suo ultimo libro che esce il 16 maggio per Mondadori e con il quale sarà al Salone del Libro di Torino che si apre il 18 maggio.

Su Instagram domenica scorsa aveva ringraziato tutti per i messaggi che le sono arrivati. "Non ce la faccio a rispondere a tutti, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero". (ANSA).