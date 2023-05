Il vino si fa letteratura, primo Festival su colline Prosecco

(ANSA) - SUSEGANA, 06 MAG - Debutta sulle colline del Prosecco Docg, al castello di San Salvatore, di Susegana (Treviso), il primo Festival della letteratura del vino, una rassegna di due giorni iniziata questa mattina e promossa dal Consorzio di tutela del Conegliano-Valdobbiadene.

All'evento partecipano circa 30 aziende vitivinicole della zona, l'Associazione per il patrimonio Unesco delle colline del Prosecco e vari esponenti della stampa nazionale di categoria, oltre a numerosi autori di produzioni letterarie dedicate al vino.

Uno spazio particolare è stato dedicato ai cinque giovani finalisti del premio Campiello i quali, ospitati da tre giorni nella tenuta Collalto, hanno composto dei racconti ispirati al territorio visitato ed all'attività dei produttori del famoso vino con le bollicine.

"Abbiamo immaginato questo festival - ha sottolineato Elvira Bortolomiol, presidente del Consorzio di tutela della Docg - perché avevamo bisogno di poter condensare nelle parole il valore del nostro vino e delle colline del 'Conegliano Valdobbiadene'". "In questo periodo storico abbiamo tantissime sfide da affrontare e tantissime situazioni difficili che vanno superate, in cui abbiamo veramente bisogno di tornare entro noi stessi ed entro la nostra denominazione per ripercorrere il passato traendone aspetti e messaggi per il futuro che devono proprio essere scritti, segnati e ricordati" ha concluso Bortolomiol.

"Co(u)ltura Conwgliano-Valdobbiadene", questo il nome del Festival, ha l'ambizione di dimostrare che il vino non è soltanto un prodotto da consumare, ma espressione culturale, passione, fatica e condivisione. (ANSA).