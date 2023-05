Premio Rezzori miglior traduzione a Bruno Arpaia

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAG - Il premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze per la migliore traduzione in italiano è stato assegnato a Bruno Arpaia per la traduzione de 'Il Castello di Barbablù' di Javier Cercas (Guanda). L'attore Marcello Prayer ne leggerà alcuni brani il 31 maggio al teatro della Pergola di Firenze quando verrà annunciato il vincitore del premio per la migliore opera di narrativa straniera assegnato del Gregor von Rezzori - Città di Firenze, di cui oggi è stata resa nota la shortlist. Tra le opere che concorrono Anuk Arudpragasam 'Passaggio a nord' (La Nave di Teseo, trad. di Andrea Silvestri); Hernan Diaz 'Trust' (Feltrinelli, trad. di Ada Arduini); Lauren Groff 'Matrix' (Bompiani, trad. di Tommaso Pincio); Colm Tóibín 'Il mago' (Einaudi, trad. di Giovanna Granato); Antoine Volodine 'Le Ragazze Monroe' (66thand2nd, trad. di Anna d'Elia).

Il Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze - ideato e organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena presieduta da Beatrice Monti della Corte, è promosso dal Centro per il libro e la lettura del Mic, - si svolgerà a Firenze dal 30 maggio all'1 giugno, in parte online e in parte in presenza. a Firenze. Ad aprirlo il 30 maggio la lectio magistralis 'L'intelligenza della Bellezza' di Atiq Rahimi scrittore e regista afghano naturalizzato francese, presso il Cenacolo dell'Opera di Santa Croce. Tra gli altri eventi - nell'ambito della collaborazione con la scuola di scrittura Porto delle storie - la presentazione il 31 maggio al Gabinetto Vieusseux, con la scrittrice Anilda Ibrahimi- del libro di racconti 'Quanto manca alle sei' nato dall'incontro di 35 ragazzi del Centro Canapè.

"Purtroppo dall'anno scorso la situazione del mondo non è certo migliorata, - dichiara Beatrice Monti - ma ciò non sembra aver influenzato il lavoro degli scrittori del Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze, giunto alla XVII edizione. La scelta di quest'anno è particolarmente eclettica e ci avvicina a mondi lontani, dimostrando ancora una volta come la scrittura superi ogni frontiera. Un conforto importante in questi tempi incerti".

