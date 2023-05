Premio Asimov, in giuria 13mila studenti per 8/a edizione

(ANSA) - PESCARA, 04 MAG - Sono 13.011 gli studenti di 320 scuole di tutta Italia chiamati a decretare il vincitore tra le sei opere finaliste del Premio Asimov, nato nel 2016 per avvicinare i giovani alla cultura scientifica, attraverso valutazione e lettura critica di opere di divulgazione e di saggistica scientifica. Giunto all'ottava edizione, il Premio vedrà la cerimonia conclusiva sabato 6 maggio a Pescara. Accanto agli autori dei libri, protagonisti del premio sono anche gli studenti che sceglieranno il vincitore con voti e recensioni, a loro volta valutate e premiate. Tutto nasce da un'idea del fisico Francesco Vissani che, ispirandosi a iniziative della Royal Society, ha avviato un'entusiasmante collaborazione tra mondo della ricerca e scuola secondaria di secondo grado.

Inizialmente istituito dal Gran Sasso Science Institute (Gssi) dell'Aquila, il Premio è cresciuto negli anni grazie alla collaborazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e di altre realtà scientifiche. I finalisti sono: Tempo di Guido Tonelli (Feltrinelli); Oro Blu di Edoardo Borgomeo (Laterza); Il secondo principio di Marco Malvaldi (Il Mulino); Coccodrilli al polo nord e ghiacci all'Equator" di Antonello Provenzale (Rizzoli); In un volo di storni di Giorgio Parisi (Rizzoli); Serendipità: l'Inatteso della Scienza di Telmo Pievani (Raffaello Cortina Editore).

"Per noi ospitare questo Premio nazionale è un onore - ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli - Quella di sabato sarà una giornata speciale e la cosa non può che riempirci d'orgoglio. Non posso che ringraziare gli organizzatori e il professor Vissani per avere scelto Pescara e la sala consiliare di Palazzo di Città che ospiterà studenti delle nostre scuole".

"Il premio è nato a Pescara, quindi siamo felici di tenerlo qui - ha detto Vissani - I finalisti sono stati scelti da una commissione di 1200 fra professori universitari e ricercatori di tutta Italia. I testi sono stati scelti fra oltre 200 libri. La cultura scientifica è importante per i nostri ragazzi e siamo orgogliosi e grati per chi ha partecipato e alla città di Pescara che ci ospita". (ANSA).