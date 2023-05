Marco Varvello racconta come cambia il Regno dopo la Brexit

(ANSA) - LONDRA, 02 MAG - MARCO VARVELLO, 'PASSO FALSO - COME CAMBIA L'INGHILTERRA FUORI DALL'UNIONE EUROPEA' (RAI LIBRI, PP 256, EURO 19) È tempo di bilanci per il Regno Unito dopo la Brexit e a farli è Marco Varvello con l'occhio attento del londinese di adozione e di corrispondente estero a sette anni dal referendum che decretò l'addio britannico all'Unione europea. Il titolo del libro scritto dal responsabile della sede di corrispondenza Rai nel Regno Unito, Passo Falso (Edizioni Rai Libri), dice molto su come un popolo stia anche contando i danni delle proprie scelte mentre cerca di ripensare il futuro fra speranze e incertezze senza però mettere apertamente in discussione il divorzio dall'Ue.

Per l'autore un'intera nazione si è risvegliata dall'illusione delle promesse fatte prima del referendum - dai benefici in arrivo in molti settori oltre alla sbandierata indipendenza da Bruxelles - a fronte di una realtà rivelatasi ben diversa fra problemi economici, instabilità politica e segnali di crisi. "La Brexit promessa, come la biblica Israele 'dove scorre latte e miele', era una rappresentazione fantastica", si legge nel volume. Varvello partendo dalla Brexit entra in profondità nell'analisi di un passaggio difficile per il Regno, alle prese con molteplici sfide in termini economici e commerciali. Non solo, ridimensiona la propaganda di Londra sempre spalla a spalla degli Stati Uniti nei conflitti recenti, dall'Afghanistan all'Ucraina, e anche il ruolo della monarchia dopo la morte della regina Elisabetta II, che ha segnato la fine di un'epoca mentre il suo successore Carlo III cerca una sua strada fra tradizione e rinnovamento.

Tanti gli esempi delle disillusioni concrete e simboliche vissute dai sudditi di sua maestà: come il fallimento lo scorso gennaio della missione spaziale Start Me Up, che doveva essere il primo lancio dal territorio britannico di un razzo per portare in orbita 9 piccoli satelliti, progettati per scopi civili e militari. Un duro colpo per il programma spaziale del Regno Unito nella missione organizzata dalla Virgin Orbit, società creata negli Usa dal miliardario inglese Richard Branson, fra l'altro di recente fallita.

Quella di Varvello è una analisi senza sconti di un Paese che non decolla nonostante le promesse e arriva dopo due romanzi del corrispondente Rai capaci di anticipare un tempo di incertezze.

In Londra anni Venti si era calato nella capitale britannica al tempo della Brexit e del Covid e in Brexit Blues aveva immaginato un mondo distopico dopo il divorzio dall'Ue, fatto di contraddizioni e conflitti. (ANSA).