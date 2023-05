Carlo III. Il destino della Corona, il nuovo libro di Caprarica

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - ANTONIO CAPRARICA, CARLO III IL DESTINO DELLA CORONA (SPERLING & KUPFER, PP 336, EURO 19,90) Per l'incoronazione di Carlo III e della consorte Camilla, il 6 maggio, arriva il nuovo libro di Antonio Caprarica, profondo conoscitore della società britannica, per quindici anni corrispondente della Rai da Londra. Che tipo di re sarà Carlo? Camilla riuscirà a scrollarsi di dosso il fantasma di Diana? Qual è, oggi, il destino della monarchia? Nel saggio Carlo III. Il destino della Corona, disponibile anche in versione ebook, Caprarica ci mostra un sovrano a due facce: il culto del passato e la lungimiranza sull'ambiente, una vita tra i lussi e l'attenzione ai più deboli, la determinazione di un uomo che ha ottenuto il lieto fine salendo al trono al fianco della donna che ha sempre voluto come sua regina. Il libro sarà presentato il 3 maggio alle 18.30 alla libreria Mondadori Duomo di Milano.

Principe ribelle. Principe laureato. Principe impiccione. Il povero Carlo. Nel corso dei decenni di attesa che l'hanno reso anche "l'erede dei record", Carlo è stato chiamato in molti modi. Amato e odiato da stampa e sudditi a fasi alterne, tra picchi di straordinaria popolarità e abissi di ostilità e discredito, non si può certo dire che il suo percorso da principe a re sia stato lineare e privo di ostacoli.

Dall'infanzia, bambino e poi adolescente timido e insicuro, alla giovinezza in giro per il mondo in cerca di se stesso, al matrimonio forzato con Diana e all'amore eterno e impossibile con Camilla - in uno dei triangoli amorosi più chiacchierati di sempre - fino alla tragedia che ha gettato l'ombra immortale di Lady D sulla royal family e segnato per sempre la vita di Carlo e di William e Harry.

Nel tempo, il principe si è trovato, suo malgrado, ad affrontare molte sfide: l'educazione dei figli, il duro attacco del secondogenito e della moglie Meghan a una monarchia già indebolita dagli scandali e poi dalla morte di Elisabetta, pilastro che l'ha tenuta in piedi per settant'anni.

