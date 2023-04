Wohlleben racconta 'La forza gentile degli alberi'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - PETER WOHLLEBEN, 'LA FORZA GENTILE DEGLI ALBERI' (GARZANTI, PP. 231, EURO 18). Peter Wohlleben (1964), tedesco, nato a Bonn, ha lavorato per più di vent'anni come guardia forestale e attualmente gestisce un bosco di tremila acri al confine con il Belgio. 'Il destino dei boschi e quello dell'umanità sono indissolubilmente legati. E non in senso figurato, ma letteralmente. Quello che alle vostre orecchie potrebbe suonare cupo e preoccupante è in realtà motivo di grande speranza. Gli alberi costituiscono comunità sociali talmente efficienti da essere in grado di far fronte, perlomeno in molti casi, al cambiamento climatico oggi in atto. Non solo: sono la migliore opzione che abbiamo per allontanare i gas serra dall'atmosfera', scrive Wohlleben. Gli alberi, spiega, possiedono saggezza, raffreddano il clima e determinano un aumento delle piogge.

In questo saggio Peter Wohlleben auspica per gli anni che verranno una nuova era chiamata 'l'era degli alberi'. Il suo sogno è un futuro verde creato con la giusta dose di umiltà, ottimismo e fiducia nella natura.

L'autore ha scritto numerosi libri tradotti in tutto il mondo. Tra i suoi volumi 'La saggezza degli alberi' (2017) e 'Il battito del cuore degli alberi' (2022). (ANSA).