seguilatuastoria, le Fuggitive di NN Editore diventano corti

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Con l'arrivo in libreria di Strega, il romanzo di Johanne Lykke Holm candidato al Premio Strega Europeo 2023, NN Editore inaugura il progetto di cortometraggi #seguilatuastoria dedicati ai titoli della nuova serie le Fuggitive che propone storie di donne in fuga, alla ricerca della libertà.

"Abbiamo pensato a un modo speciale di raccontare la nostra serie delle #Fuggitive per dare forma e presenza alle storie che la compongono, contribuendo a superare i canoni tradizionali del femminile, per combattere stereotipi ancora oggi troppo diffusi e creare uno spazio sicuro e condiviso per le voci di tutte le donne" spiega una nota della casa editrice.

I quattro titoli finora pubblicati nelle Fuggitive sono diventati così quattro cortometraggi. "Per farlo ci siamo affidati all'agenzia Studio 29 e all'attrice e sceneggiatrice Carolina De' Castiglioni che si è lasciata ispirare dalle storie di Megan Nolan Atti di sottomissione, Lacy M. Johnson Il corpo ricorda, Olga Campofreda Ragazze perbene, Johanne Lykke Holm Strega, e rivisitandole ha dato vita a 4 cortometraggi interpretarti dalle content creator e attiviste, Momoka, Muriel, Jessica Giorgia Senesi e la stessa Carolina De' Castiglioni" racconta NN.

In Strega, primo romanzo della scrittrice e traduttrice svedese Johanne Lykke Holm, vincitrice dell'English Pen Award, appena arrivato in libreria nella traduzione di Andrea Stringhetti, viene raccontata la violenza nascosta nella vita delle giovani donne e il coraggio per spezzare quella catena di sottomissione. La protagonista di questa fiaba gotica, Rafaela, ha 19 anni quando raggiunge la città di Strega, sulle Alpi, per lavorare all'hotel Olympic come cameriera. L'arrivo dei primi ospiti farà precipitare la situazione. (ANSA).