Le opere di Pinketts tornano per HarperCollins

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Torna in libreria per HarperCollins, in una nuova edizione, l'opera di Andrea G. Pinketts, scrittore e giornalista investigativo milanese, vincitore di varie edizioni del MystFest e di un Premio Scerbanenco, morto nel 2018. La nuova collana dedicata a Pinketts, nome d'arte di Andrea Giovanni Pinchetti, s'inaugura il 28 aprile con i romanzi Lazzaro, vieni fuori e Il vizio dell'agnello e sarà presentata al Salone del Libro di Torino sabato 20 maggio, alle 14.00 in Sala Granata. All'incontro Passami la lingua. L'avanguardia letteraria di Andrea G. Pinketts interverranno Daria Bignardi, Andrea Carlo Cappi, Omar Pedrini, coordinati da Carlo Carabba, con letture di Fabrizio De Giovanni.

Insignito della medaglia d'onore dell'Assemblée Nationale de la République Française per meriti artistici e culturali, Pinketts è conosciuto sia per le sue raccolte di racconti, sia per i romanzi della chanson de geste del suo alter ego Lazzaro Santandrea. Nelle 256 pagine di Lazzaro, vieni fuori (euro 15) c'è la genesi della letteratura pinkettsiana fra Peter Pan e il Mostro di Düsseldorf, fra Mary Poppins e Mary Reilly, fra pedofili e cinefili, fra Swift e swing . Nel libro anche i contenuti speciali Non sono angeli, X, Mister Y e Consigli per gli acquisti.

Ne Il vizio dell'agnello (15 euro), secondo romanzo della serie con protagonista Lazzaro Santandrea, troviamo Lazzaro che, sotto lo pseudonimo di Dottor Totem, specialista in tabù, riceve nel suo studio una varia umanità che lo crede cartomante, sessuologo e pranoterapeuta, in una Milano d'epoca, infestata da compromessi, mafie e indifferenza.

La collana prevede la pubblicazione di quattro titoli all'anno. (ANSA).