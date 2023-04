In libreria la vita del papà della Nutella

(ANSA) - ROMA, 28 APR - SALVATORE GIANNELLA, 'MICHELE FERRERO' (SALANI, PP. 288, EURO 18). 'Michele Ferrero' è la prima biografia del papà della Nutella. Il saggio, pubblicato dalla casa editrice Salani, è opera di Salvatore Giannella (1949) giornalista pluripremiato e definito da Paulo Coelho 'cronista della luce'. 'Michele Ferrero' è un omaggio a uno dei maggiori imprenditori della storia italiana; un uomo dalle idee innovative: "Tutti facevano il cioccolato solido e io l'ho fatto cremoso ed è nata la Nutella; tutti facevano le scatole di cioccolatini e noi cominciammo a venderli uno per uno, ma incartati da festa", così Michele Ferrero spiegava il segreto del suo successo. È lui a inventare i più famosi prodotti del marchio: il Mon Chéri (1956), la Nutella (1964), il Kinder Cioccolato (1968), le Tic Tac (1969), i Kinder Sorpresa (1974) e il Ferrero Rocher (1982). Per suo volere, nel 1983 nasce la Fondazione Ferrero, che oltre a occuparsi degli ex dipendenti promuove importanti iniziative culturali e artistiche. Oggi l'azienda conta oltre 40.000 collaboratori, 20 stabilimenti e 9 aziende agricole. Michele Ferrero nasce a Dogliani, provincia di Cuneo, nel 1925 e muore a Montecarlo nel 2015. Figlio di due pasticceri, fin da ragazzo lavora nell'azienda di famiglia, fondata ad Alba nel 1946. Oggi l'amministratore delegato dell'azienda è il figlio Giovanni. (ANSA).