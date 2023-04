Garcia Marquez, nel 2024 uscirà un romanzo inedito

È prevista nel 2024 l'uscita di 'En agosto nos vemos' (Ci vediamo ad agosto), un romanzo inedito del premio Nobel per la letteratura Gabriel Garcia Marquez: lo riportano i media spagnoli, citando un comunicato della casa editrice Penguin Random House.

L'anno di pubblicazione di questo libro, il cui manoscritto è conservato da anni nel Harry Ransom Center di Austin, Texas, coincide con il decimo anniversario dalla morte dello scrittore colombiano.

Il romanzo, di cui l'autore di 'Cent'anni di solitudine' aveva pubblicato alcuni estratti in vita su El País e su The New Yorker, è composto da cinque racconti. Sarà pubblicato in tutti i Paesi di lingua spagnola, eccetto in Messico.