Paulo Coelho, esce il 2 maggio Maktub-Destino

(ANSA) - ROMA, 26 APR - PAULO COELHO, MAKTUB DESTINO (LA NAVE DI TESEO, PP. 288, EURO 16) Scoprire la vita da nuovi punti di vista, cercare se stessi per immaginare e realizzare il proprio destino. Paulo Coelho invita a percorrere questa strada nel libro Maktub-Destino, che esce il 2 maggio per La Nave di Teseo, nella traduzione di Rita Desti. A 25 anni dal successo mondiale del Manuale del guerriero della luce che raccoglieva testi pubblicati nella rubrica Maktub e su vari giornali brasiliani e stranieri, dal 1993 al 1996, Coelho - che "conosce il segreto dell'alchimia letteraria" come ha sottolineato il Premio Nobel per la Letteratura Kenzaburo Oe - accompagna i lettori in un nuovo cammino con la forza delle parole e del pensiero.

"Oggi sarebbe bello fare qualcosa fuori dell'ordinario.

Potremmo, per esempio, ballare per strada mentre andiamo al lavoro. Guardare dritto negli occhi uno sconosciuto e parlare di amore a prima vista. Suggerire al nostro capo un'idea che può sembrare ridicola, ma nella quale crediamo. Oppure comprare uno strumento che avremmo sempre desiderato suonare, senza averne mai il coraggio. I guerrieri della luce si permettono giorni come questo" dice lo scrittore che tra gli autori viventi più tradotti al mondo, pubblicato in 88 lingue.

"Oggi potremmo piangere per le vecchie parole che sono rimaste bloccate in gola. Potremmo chiamare qualcuno a cui abbiamo giurato di non parlare mai più (ma di cui vorremmo tanto sentire un messaggio nella segreteria telefonica). Oggi può essere considerato un giorno estraneo al copione che scriviamo ogni mattina. Oggi sarà ammessa e perdonata qualsiasi trasgressione. Oggi è il giorno in cui dobbiamo affrontare con gioia la vita" afferma Coelho, considerato uno degli autori più importanti della letteratura mondiale.

Le sue opere, tra cui L'Alchimista e Il Diavolo e la Signorina Prym sono diffuse in più di centosettanta paesi.

