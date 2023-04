La nuova Sem nel Gruppo Feltrinelli, i primi titoli nel 2024

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Circa 30 titoli all'anno, la direzione editoriale affidata a Michele Rossi, nuove collane dedicate al crime italiano, alla narrativa straniera, alle nuove tendenze della varia e della non fiction e alla nuova narrativa che guarda al mondo del new adult: prende il via la nuova Sem nel Gruppo Feltrinelli. La casa editrice milanese, nata nel 2016, prepara il suo rilancio ampliando la proposta editoriale del gruppo Feltrinelli a fianco di Gribaudo, Crocetti, Apogeo, Marsilio e Sonzogno. La nuova produzione partirà da gennaio 2024, anche con progetti crossmediali lanciati da serie podcast ed eventi. "Sono onorato e orgoglioso di avere questa possibilità.

Ricevo l'eredità di una casa editrice con un catalogo variopinto, ricco di ottimi titoli, con un gruppo di lavoro prezioso, da rilanciare con forza e da ripensare con creatività.

Dopo la mia lunga militanza nella narrativa italiana, che ho spinto sempre oltre quelli che mi sembravano limiti, e nel mondo dei podcast, che è servito ad aprire la vista e la mente, vivo questa come una vera sfida personale e creativa, oltre che professionale" afferma Michele Rossi. Già entrato in Feltrinelli come editor, Rossi, che guiderà il nuovo corso, è già al lavoro tra nuove acquisizioni e gestione del catalogo che ospita autori come David Leavitt, Richard Osman, Volker Kutscher, Antonio Moresco e Giovanni Gusai. "Sem rinasce come casa editrice coraggiosa, curiosa e agile, l'avamposto del Gruppo per innovare i generi e anticipare le tendenze" dice Gianluca Foglia, direttore editoriale del Gruppo Feltrinelli. "Stiamo lavorando con Michele Rossi e Massimo Pellegrino, che ha gestito il passaggio nel Gruppo, affinché Sem diventi un punto di riferimento per la miglior crime fiction italiana e internazionale, capace di lanciare grandi romanzi e di trovare nuove strade per la nonfiction" racconta Foglia.

