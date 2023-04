Crocifisse, poesie per dire basta ai femminicidi

(ANSA) - ROMA, 26 APR - RUGGERO MARINO, 'CROCIFISSE' (FLYBOOKS, PP. 111, EURO 15) Crocifisse è una raccolta di componimenti in versi dedicati a donne vittime di violenza e uccise brutalmente. In queste pagine Ruggero Marino, poeta, scrittore e giornalista, accenna a noti fatti di cronaca: il delitto di via Poma, l'omicidio di Yara Gambirasio, il massacro del Circeo. Rende omaggio a figure storiche come Giovanna d'Arco "rinchiusa nel castello/le mani legate/i piedi nei ceppi/fino al rogo finale/finisce tra le fiamme/in un maggio crudele" e ad artiste del Novecento come la cantante jazz americana Billie Holiday.

Scrive l'autore nell'introduzione al volume: "Questi elencati nel libro sono resoconti crudi, ma rappresentano fatti realmente accaduti, desunti dalle cronache quotidiane testimoniando solo la punta dell'iceberg, come esempio di quanto accade dentro e fuori le mura domestiche". E auspica che Crocifisse possa "scuotere le coscienze", che "la poesia possa toccare gli animi'. Un'opera, afferma Marino, "dedicata alle donne ma che andrebbe letta soprattutto dagli uomini".

Marino ha lavorato per 34 anni al quotidiano Il Tempo, ha scritto vari libri, tra i titoli di maggior successo Cristoforo Colombo l'ultimo dei Templari, tradotto in sette paesi e finalista del Premio Roma. (ANSA).