Festival dell'acqua nel Goriziano, dall'11 al 14 maggio

(ANSA) - TRIESTE, 22 APR - Si svolgerà nella piccola città del Basso Isontino di Staranzano (Gorizia), un festival sul tema dell'acqua: 4 giorni e 30 eventi fra talk scientifici, performance teatrali, eventi espositivi, concerti, escursioni e altro, dall'11 al 14 maggio.

Staranzano sorge dalle bonifiche del territorio iniziate già alla fine dell'Ottocento ed è l'unico luogo della regione dove si incontrano le acque dolci (la foce dell'Isonzo), quelle salmastre della laguna e quelle salate dell'Adriatico. Il Festival dell'Acqua propone contenuti a carattere storico, scientifico e ambientale, tra cambiamento climatico, siccità e precipitazioni eccessive, spreco e sete.

Tra gli ospiti ci saranno il Presidente della Società Meteorologia Italiana e giornalista scientifico Luca Mercalli (in collegamento il 13 maggio alle 19.30) che parlerà di Cambiamenti climatici e acqua; Giorgio Temporelli, esperto in igiene e tecnologie per il trattamento delle acque (12 maggio, ore 16.30) si soffermerà sulla qualità dell'acqua distribuita dagli acquedotti evidenziando il grave impatto ambientale dovuto all'acqua confezionata. E poi, lo storico Angelo Floramo parlerà di Leonardo, che investigò anche l'idraulica del suono; Giobbe Covatta invece della sostenibilità del nostro pianeta; il poeta Franco Arminio dei piccoli paesi. (ANSA).