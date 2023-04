La vincitrice del concorso legato a Il gioco di Andromeda

(ANSA) - ROMA, 19 APR - È Eleonora da Sora, amante dei rebus, la vincitrice del concorso letterario legato al romanzo Il gioco di Andromeda di Iacopo Cellini, pubblicato da Newton Compton.

Nata a Frosinone, Eleonora da Sora ha sciolto il mistero nascosto tra le pagine del romanzo costruito come un puzzle e riceverà 500 euro in volumi Newton Compton.

"Ci aspettavamo un grande coinvolgimento del pubblico. E c'è stato. Hanno partecipato in molti al nostro concorso e sui social sono nati addirittura gruppi di lettori che collaboravano alla risoluzione del puzzle" ha detto l'editore Raffaello Avanzini.

Il concorso letterario, partito il 28 giugno 2022, si è conclusosi il 28 febbraio con estrazione del vincitore il 31 marzo.

"Giustizia è fatta: il responsabile dell'omicidio di Andromeda è stato finalmente catturato! La vincitrice ha risposto correttamente a tutte le domande della scheda e, soprattutto, ha riportato la sequenza esatta delle 95 pagine che costituiscono il diario del padre di Andromeda" ha spiegato Iacopo Cellini.

Il gioco di Andromeda ha la forma del diario del paziente di un manicomio criminale, un ex professore universitario accusato dell'omicidio della figlia Andromeda. L'ordine delle pagine del diario è andato perduto, perciò è il lettore che deve trovare la giusta sequenza per scoprire il colpevole. Le pagine apparentemente non hanno significato, ma in realtà contengono indicazioni per ricostruire l'ordine in cui sono state scritte e capire come siano andate davvero le cose.

Laureato in Semiotica all'università di Bologna e amante da sempre di cruciverba, indovinelli e sciarade, Iacopo Cellini, originario della provincia di Lucca, è un giovane e promettente enigmista che nel 2018 ha creato il blog di Enigmatopia, dove affronta argomenti legati al mondo enigmistico. Il gioco di Andromeda è il suo romanzo d'esordio ed è il primo puzzle letterario italiano. (ANSA).