Premio Gregor von Rezzori, presentata la longlist

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - Annunciata oggi dalla giuria la longlist per la sezione narrativa straniera del premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze, la cui XVII edizione si svolgerà dal 30 maggio all'1 giugno a Firenze.

Questa la longlist: Anuk Arudpragasam, 'Passaggio a nord' (La Nave di Teseo, trad.di Andrea Silvestri); Hernan Diaz, 'Trust' (Feltrinelli, trad.di Ada Arduini); Clara Dupont-Monod, 'Adattarsi' (Clichy, trad.di Tommaso Gurrieri); Lauren Groff, 'Matrix' (Bompiani, trad.di Tommaso Pincio); Esther Kinsky, 'Rombo' (Iperborea, trad.di Silvia Albesano); Pablo Maurette, 'Il tempo è un fiume' (Salani, trad.di Ilide Carmignani); Julie Otsuka, 'Nuoto libero' (Bollati Boringhieri, trad.di Silvia Pareschi); Djaimilia Pereira de Almeida, 'Questi capelli' (La nuova Frontiere, trad.di Giorgio De Marchis e Marta Silvetti); Colm Tóibín, 'Il mago' (Einaudi, trad.di Giovanna Granato); Antoine Volodine, 'Le Ragazze Monroe' (66thand2nd, trad. di Anna d'Elia).

Il premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze è ideato e organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena presieduta da Beatrice Monti della Corte, è promosso dal Centro per il libro e la lettura del MiC, patrocinato da Regione Toscana e sostenuto dal Comune di Firenze, dalla Fondazione Cr Firenze, da Unicoop Firenze e da Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino.

"Purtroppo dall'anno scorso la situazione del mondo non è certo migliorata - dichiara Beatrice Monti - ma ciò non sembra aver influenzato il lavoro degli scrittori del premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze, giunto alla XVII edizione. La scelta di quest'anno è particolarmente eclettica e ci avvicina a mondi lontani, dimostrando ancora una volta come la scrittura superi ogni frontiera. Un conforto importante in questi tempi incerti".

