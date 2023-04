Premio Elsa Morante per la narrativa a Lorenzo Marone

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Con "Le madri non dormono mai" (Einaudi) "un libro limpido e struggente dalla scrittura essenziale e profonda" lo scrittore Lorenzo Marone vince il Premio Elsa Morante nella classica sezione narrativa. La cerimonia si svolgerà l'11 maggio presso l'Auditorium della Rai di Napoli e sarà condotta da Alessandro Incerto e Tiuna Notarbartolo. Questa edizione del premio include una dedica ideale ai 60 anni del Centro di Produzione Rai di Napoli diretto da Antonio Parlati. Sarà trasmesso inoltre uno speciale in omaggio a Maurizio Costanzo che da 15 anni faceva parte della giuria del Premio e che è riuscito a lavorare anche sulle scelte di quest'anno. Ritireranno la targa in sua memoria la figlia Camilla e l'amico, Giorgio Assumma.

Sarà possibile seguire la kermesse attraverso gli speciali di Rai Cultura e Rai Italia, e in diretta streaming sul sito dell'Ufficio Stampa della Rai.

La giuria, guidata da Dacia Maraini e composta da Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Gianna Nannini, Antonio Parlati, Teresa Triscari e Tiuna Notarbartolo, direttrice dell'evento, ha già annunciato vincitori delle varie sezioni: per il Cinema il film "Nostalgia" con premi al regista Mario Martone, all'attore Francesco Di Leva e al produttore (Mad entertainment) Luciano Stella. Per la sezione Ragazzi Fantasy il riconoscimento va ad Elisabetta Gnone autrice della sega "Fairy Oak" (Salani editore). Premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze a Vincenzo Schettini con "La fisica che ci piace" (Mondadori Electa Editore), sezione Ragazzi per il Sociale a Mattia Villardita con "Io e Spiderman" (Salani editore), sezione Musica al cantautore Francesco Sarcina. Il Premio Elsa Morante per la Comunicazione va alla giornalista e conduttrice di Rai 1 Francesca Fialdini.

L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Premio Elsa Morante e dalla Rai Campania, è coordinato da Iki Notarbartolo.

