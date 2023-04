Libri d'arte e poesia tra Sud California ed Emilia-Romagna

(ANSA) - PIACENZA, 17 APR - Xnl Piacenza, il Centro di arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, apre al pubblico dal 22 aprile la mostra 'Piacenza - Los Angeles', la prima di una serie di ricognizioni sul tema del libro come forma d'arte a partire da collezioni e archivi d'artista. Nata da un'idea di Michele Lombardelli e Paola Nicolin, l'esposizione presenta, fino al 18 giugno, 25 pubblicazioni di arte e poesia - e i rispettivi documenti, materiali preparatori, manoscritti originali, prove d'artista, fotografie, poster, cartoline, appunti e opere d'arte - legate all'avventura editoriale della casa editrice Ml&Nlf, fondata tra Castelvetro Piacentino e Los Angeles nel 1991 dall'artista e musicista Michele Lombardelli (Cremona, 1968) e dal poeta Paul Vangelisti (San Francisco, 1945).

La vicenda testimonia non solo il risultato di una peculiare relazione tra un artista e un poeta che - animati dalla medesima passione - vestono i panni dell'editore, ma porta l'attenzione a un'insolita e ricca rete di transiti che hanno visto artisti e poeti del Sud della California, come Martha Ronk, Dennis Phillips, Robert Crosson, John Baldessari, Guy Bennet o Standard Schaefer, intrecciare le loro passioni e sensibilità con una compagine di artisti e poeti legati alle ricerche della poesia visiva in Emilia-Romagna, come William Xerra, Emilio Villa, Aldo Tagliaferri.

Accanto al materiale d'archivio, la mostra presenta una selezione di opere di artisti legati alla vicenda editoriale, inclusi una serie fotografica di Giovanna Silva realizzata per l'ultima delle pubblicazioni Desert Notebook del 2008 e una playlist ideata da Lombardelli e Vangelisti come incursione sonora dell'esposizione. Il programma pubblico che accompagna il progetto apre a nuove possibili ipotesi di lavoro sull'editoria d'artista, grazie a incontri e dialoghi con protagonisti di questa storia e figure del mondo della cultura come Ray Banhoff, Gianpiero Mughini, Paul Vangelisti e William Xerra. (ANSA).