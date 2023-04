La poesia entra nella sala del Consiglio comunale a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 APR - Per la prima volta la poesia entra in un parlamento cittadino: a sottolinearlo è l'amministrazione comunale di Bologna che oggi ha reso omaggio a Patrizia Cavalli, una delle più intense voci poetiche del secondo Novecento, a quasi un anno dalla scomparsa e nel giorno del suo compleanno, con una nuova opera a Palazzo d'Accursio. Nella sala del Consiglio comunale è stato collocato un pannello con i versi iniziali del poemetto 'Aria pubblica', contenuto nella raccolta 'Pigre divinità e pigra sorte' (Giulio Einaudi Editore, 2006).

Questi i versi selezionati: "L'aria è di tutti, non è di tutti l'aria? Così è una piazza, spazio di città. Pubblico spazio ossia pubblica aria". Una scelta non casuale, quella del poemetto, dedicato all'uso dello spazio urbano, al valore della piazza come luogo a disposizione di tutti: una costruzione stilistica che nel suo andamento rimanda alle epistole civili di stampo illuministico, ma che si appropria dell'eco classica attualizzandola con un linguaggio familiare, quotidiano e contemporaneo che è la cifra più significativa della poesia di Cavalli.

L'installazione dedicata alla poeta, come amava definirsi Patrizia Cavalli, entrerà stabilmente nella sala più importante di Palazzo d'Accursio, splendido esempio di arte barocca: un pannello di tre metri di altezza sul quale spiccano in rilievo alcuni versi in lettere dorate, in un gioco cromatico armonizzato con i colori della sala. Un tributo alla poesia ma anche alle donne, nel solco dell'omaggio alle figure femminili nell'arte inaugurato il mese scorso con la collocazione, all'interno della stessa Galleria dei Senatori, delle Sibille di Elisabetta Sirani. L'installazione è posizionata sopra gli scranni in legno riservati ai consiglieri. Sabato 22 aprile, durante i consueti orari di apertura al pubblico della sala (dalle 10 alle 13), verrà diffuso un frammento sonoro di Patrizia Cavalli estratto dall'evento "Diana Tejera & Patrizia Cavalli, live performance all'Auditorium di Roma: Quando musica e poesia s'incontrano 8 aprile 2011". In apertura del Consiglio comunale di oggi, sui banchi dei consiglieri sono state distribuite copie di poesie tratte da varie raccolte dell'autrice. (ANSA).