La biblioteca di Valerio Onida donata al carcere di Bollate

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Sabato prossimo nella casa circondariale di Bollate si terrà un momento di commemorazione per il professor Valerio Onida, morto nel maggio 2022, che fu presidente della Corte Costituzionale e che per molti anni ha prestato, volontariamente la sua attività di consulenza giuridica nei confronti dei detenuti, supportando - nel 2002 - la nascita dello Sportello Giuridico.

Per sancire il forte legame tra la famiglia Onida e il carcere di Bollate, il filgio di Onida, Marco, in occasione della commemorazione donerà alla casa di reclusione di Milano la biblioteca del padre. La donazione avverrà alla presenza di una rappresentanza di detenuti nella biblioteca del V reparto dove sarà anche riposta la libreria personale del professor Onida, a lui intitolata.

"Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a nome della direzione di Bollate e di tutta la comunità penitenziaria al professor Onida per il lustro offerto a questa Amministrazione - spiega Giorgio Leggieri, direttore del carcere di Bollate - un impegno che si è contraddistinto per l'eccellenza del servizio svolto con l'umiltà che è propria delle grandi personalità".

Alla commemorazione saranno presenti, tra gli altri, Marta Cartabia, ex ministro della Giustizia; la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, la presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa e altre autorità, oltre alla comunità di volontari che ha conosciuto Onida. (ANSA).