Il detective veneziano di Toso Fei ne Il piede destro di Byron

(ANSA) - ROMA, 17 APR - ALBERTO TOSO FEI, IL PIEDE DESTRO DI BYRON (MARSILIO, PP 256, EURO 15). Parla veneziano e si muove nella Venezia del turismo di massa e dell'acqua alta, ma anche in quella del mito e della leggenda, l'investigatore per caso Alessandro Nicoli creato da Alberto Toso Fei. Un nuovo e speciale detective che entra in scena nel noir 'Il piede destro di Byron', il primo romanzo di uno scrittore, saggista e giornalista come Toso Fei, unico e raro nel suo modo appassionato e colto di raccontarci e farci scoprire i segreti della Serenissima.

In libreria dal 2 maggio per Marsilio, tra Sherlock Holmes e Dylan Dog, il romanzo vede Nicoli alle prese con molti ostacoli prima di riuscire a sciogliere a uno a uno i misteri celati nel corpo di pietra della città lagunare.

Il debutto sarà festeggiato il 4 maggio, al Teatrino di Palazzo Grassi a Venezia, dove "presteranno" le loro voci al protagonista e alla sua alter ego femminile, gli attori Andrea Pennacchi e Ottavia Piccolo.

Durante una gita in barca con la sua morosa, in una soleggiata laguna, Nicoli trova un'antica moneta d'oro vicino all'isola abbandonata di San Giacomo in Paludo. Parte così un'indagine intricata che, tra fatti di cronaca e antichi enigmi.

L'investigatore si addentra nelle calli e nei canali più nascosti della Serenissima nel tentativo di capire cosa accomuni due omicidi senza un legame apparente, un frate esorcista che sostiene di avere inventato il Cronovisore - una macchina capace di superare le barriere del tempo -, l'Hypnerotomachia - un libro vecchio di secoli che racchiude i segreti dei sogni - e Lord Byron, il celebre poeta che abitò a lungo a Venezia. Goffo e scaltro al tempo stesso, Nicoli , ex giornalista, dovrà guardarsi dai fantasmi del passato e dai pericoli del presente.

"Con impareggiabile maestria narrativa Alberto Toso Fei fa splendere nelle sue pagine gli eterni e unici misteri di Venezia" dice Giancarlo De Cataldo nella fascetta del libro che presenterà l'8 maggio al Teatro Manzoni a Roma. Il primo romanzo di Toso Fei sarà tenuto a battesimo da alcuni dei maggiori scrittori di gialli e di noir italiani: il 5 maggio Carlo Lucarelli ne parlerà alla Libreria Coop Ambasciatori di Bologna, il 9 maggio Piero Colaprico alla Libreria Rizzoli di Milano e il 10 maggio Bruno Morchio alla Libreria Coop Porto Antico di Genova.

Autore di oltre 20 titoli tradotti in diverse lingue che hanno creato con successo un nuovo modo di raccontare Venezia e la sua laguna, Toso Fei discende da un'antica famiglia di vetrai, a Murano dal 1351. Tra i suoi libri 'Leggende veneziane' e 'Misteri di Venezia', il graphic novel Orientalia, disegnato da Marco Tagliapietra, fino all'ultimo I graffiti di Venezia, con Desi Marangon, con la mappatura di oltre seimila graffiti storici. (ANSA).