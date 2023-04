'Libro de cosina', verrà restauro caposaldo testi gastronomici

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il 'Libro de cosina' di Maestro Martino da Como, il grande cuoco lombardo vissuto nel 1400 che lavorò alla corte degli Sforza e in Vaticano, verrà restaurato a Padova grazie al progetto Salviamo un Codice di NovaCharta, con il sostegno della Biblioteca Civica e Archivio storico del Comune di Riva del Garda.

Il prezioso manoscritto, uno dei soli cinque esemplari esistenti al mondo, è stato affidato alle mani di Melania Zanetti, docente a Ca' Foscari e presidente dell'Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli archivi e delle biblioteche.

Databile tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento e ritenuto un caposaldo della letteratura gastronomica italiana e internazionale, il 'Libro de cosina' è un manoscritto con 287 ricette attribuite a Maestro Martino, il cuoco considerato l'artefice di una vera e propria rivoluzione culturale nell'arte della gastronomia. La sua opera è considerata lo spartiacque che segna il passaggio dalla cucina medievale a quella moderna sperimentando nuove commistioni di gusto, un corretto uso delle spezie e l'utilizzo di nuovi sistemi di cottura rispetto ai precedenti.

Martino, inoltre, fu il primo cuoco a considerare i colori primari degli ingredienti come parte integrante della preparazione anticipando di secoli l'attenzione odierna verso l'aspetto estetico.

Salviamo un Codice è un'iniziativa dedicata alla salvaguardia del patrimonio librario italiano che ad oggi ha sostenuto e finanziato il restauro di quattordici manoscritti di particolare valore e, grazie al prezioso contributo di numerose istituzioni e aziende, ha dato il via a un raro esempio di virtuosa sinergia tra pubblico e privato. Con questo progetto, nato nel 2008 con il Patronato della Presidenza della Repubblica, NovaCharta intende tramandare i valori dello studio e della lettura di opere antiche che altrimenti rimarrebbero confinate nei depositi delle biblioteche.

Dopo il restauro e la restituzione del manoscritto alla biblioteca di origine NovaCharta pubblica nella collana 'Quaderni di Restauro', un volume commentario che descrive le origini, la storia e l'intervento di conservazione di ogni opera. (ANSA).