'Il giglio d'acqua', esce romanzo vincitore di LetteraFutura

(ANSA) - ROMA, 14 APR - IVANA LIBRICI, IL GIGLIO D'ACQUA (SOLFERINO, PP 240, EURO16.50). 'Il giglio d'acqua' di Ivana Librici, il romanzo vincitore della seconda edizione di 'LetteraFutura', è arrivato in libreria per Solferino Libri.

LetteraFutura è la fellowship letteraria nazionale riservata alle scrittrici esordienti, ideata dall'associazione Mia (organizzatrice del Festival inQuiete), in partenariato con la casa editrice Solferino, grazie al contributo di Bper Banca.

La giuria, presieduta da Loredana Lipperini, è composta da Teresa Ciabatti, Concita De Gregorio, Paolo Fallai, Mackda Ghebremariam Tesfaù, Barbara Kenny, Elvira Mujcic, Barbara Piccolo, Alessandra Pigliaru, Michela Proietti, Igiaba Scego e Barbara Stefanelli.

Nel romanzo, che ci porta in una Bolivia complessa e autentica, raccontata e percepita con tutti i sensi, Ivana Librici indaga l'alleanza tra donne e la forza dei legami al di là di qualsiasi definizione, va al cuore del miracolo dell'amicizia, capace di resistere al tempo e di toccare molte vite.

Ada e Nancy diventano subito amiche, quasi sorelle, da quando Nancy arriva a casa di Ada come empleada per i mestieri domestici. Insieme saranno protagoniste di avventure a piedi nudi tra le rosse strade sterrate di San Ignacio de Velasco, in Bolivia. Ma Nancy scompare e trascorsi decenni a tenere teso il filo che legava le due amiche è Paula, in qualche modo figlia di entrambe e ora in procinto di diventare madre in Italia. Il passato torna, insinuandosi nel presente. Mentre la gravidanza dell'ancora liceale Paula prosegue tra dubbi e speranze, Ada fa i conti con sogni tormentosi, con il ricordo dell'infanzia assieme a Nancy e della notte in cui l'ha vista per l'ultima volta. Si imbarca così in un percorso di scoperta che la condurrà di nuovo in Bolivia sulle tracce di un progetto dai contorni inquietanti. Un prete ormai anziano ma da sempre chiacchierato, fuggito da una precedente vita nell'Europa nazista, potrebbe infatti avere la chiave per risolvere il mistero della scomparsa di Nancy.

Nata a Genova, dove vive, Ivana Librici è laureata in Lingue Straniere e ha un dottorato in Letteratura Comparata e Traduzione del testo letterario. Ha pubblicato alcuni racconti in antologie e riviste letterarie. Insegna spagnolo nelle scuole superiori.

Ora per l'autrice è partito un tour nazionale di presentazioni, curato e organizzato da inQuiete Festival che si concluderà il 13 giugno a Milano, alla Libreria La Scatola Lilla, in dialogo con Gaia Manzini. (ANSA).