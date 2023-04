Zerocalcare con 'No Sleep Till Shengal' vince il Premio Terzani

(ANSA) - UDINE, 12 APR - Va al fumettista italiano Zerocalcare, alias Michele Rech, per "No Sleep Till Shengal" (Bao Publishing) il 19/o Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, dell'associazione culturale vicino/lontano con la famiglia Terzani, nel nome del giornalista e scrittore fiorentino. Lo ha comunicato la Giuria del Premio, presieduta da Angela Terzani Staude, ricordando il valore delle opere candidate e della cinquina finalista.

Questa era composta da Cal Flyn per "Isole dell'abbandono.

Vita nel paesaggio post-umano" (Blu Atlantide), Paolo Giordano per "Tasmania" (Einaudi), Pierre Sautreuil per "Le guerre perdute di Jurij Beljaev" (Einaudi), Mikhail Shishkin per "Russki Mir: guerra o pace?" (21lettere).

Rech, si legge nella motivazione, ha "compiuto un viaggio coraggioso nella realtà contraddittoria e dolorosissima della comunità ezida di Shengal, entrando nella storia di conflitti che la geopolitica ha rimosso dalla sua narrazione, attraverso un reportage di irresistibile presa". "No Sleep Till Shengal" è il racconto del viaggio, nel 2021, di Zerocalcare con una delegazione italiana, nel nord dell'Iraq, a Shengal, documentando le condizioni di vita della comunità irachena degli ezidi, un popolo sopravvissuto al genocidio dell'Isis, protetto dalle milizie curde. "Quelli sono i posti in cui bisogna stare, tra uomini e donne che stanno capovolgendo una società ingiusta e oppressiva radicata da secoli ", scrive Zerocalcare. Gli fa eco Angela Terzani: "Esattamente come pensava Tiziano, che partiva per imparare dagli altri, non certo per distribuire consigli".

Rech riceverà il Premio il 6 maggio a Udine, alla serata-evento, momento centrale del festival vicino/lontano (dal 3 al 7 maggio). "Questo premio - ha detto Zerocalcare - significa davvero molto per me. La figura di Tiziano tra fine anni '90 e inizio anni 2000 è stata uno dei pilastri della mia formazione 'civica'. Essere tra i cinque finalisti per me è stato già come vincere". (ANSA).