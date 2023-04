Bergamo e Brescia in due volumi Treccani

(ANSA) - ROMA, 12 APR - L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani dà il via a una collana dedicata alle Capitali della Cultura con due pubblicazioni incentrate su Bergamo e Brescia, capitali della Cultura 2023: i due volumi, in cofanetto, sono un omaggio e una guida al patrimonio artistico italiano, e alle due città lombarde che dopo la pandemia hanno la possibilità di riscattarsi e mostrare al mondo i propri tesori. Entrambe le guide portano il lettore-viaggiatore alla scoperta della storia e dei luoghi più suggestivi, attraverso testi di approfondimento e duecento immagini. Tra le tappe imperdibili di Brescia: la Pinacoteca Tosio Martinengo con opere di maestri come Raffaello, Lorenzo Lotto, Vincenzo Foppa, Savoldo, Romanino, Moretto, Giacomo Ceruti, Andrea Appiani, Antonio Canova, Berthel Thorvaldsen e Francesco Hayez; e il Museo delle Armi bresciano che ospita una delle più pregiate raccolte europee di armature e armi antiche, di particolare rilevanza le armature cinquecentesche: i corsaletti da fante, e le armi da fuoco con le canne gardonesi, produzioni che hanno reso celebre Brescia nel mondo fin dal XVI secolo.

Con l'acquisto del volume su Brescia (pp.296) si ha la possibilità di una visita guidata, per due persone, esclusiva a Casa Museo Zani che conserva una collezione di dipinti di Canaletto, Tiepolo, Guardi, Longhi, Boucher, sculture, arredi.

Inoltre si potrà visitare la Biblioteca generalmente chiusa al pubblico in cui sarà esposta per l'occasione una copia anastatica dei Codici di Leonardo da Vinci. Per quanto riguarda Bergamo, imperdibile la passeggiata lungo le Mura Venete patrimonio dell'Unesco, da lì si può godere di un panorama unico. Affascinati dallo splendore di Bergamo furono, tra gli altri, Hermann Hesse e Stendhal, lo scrittore francese definì Bergamo "il luogo più bello della terra". Con l'acquisto del volume su Bergamo (pp.320) si ha la possibilità di una visita, per due persone, a Palazzo e Giardini Moroni - Bene FAI che conserva una ricchissima collezione d'arte e vanta uno splendido giardino all'italiana, con possibilità di scoprire la sala dell'Archivio Storico, normalmente non accessibile. Prezzo di ciascun cofanetto: 590,00 euro. (ANSA).