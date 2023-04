Tormento racconta mondo del rap in "Sotto effetto podcast"

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Perché ci affascina la violenza? Cosa significa "fare i soldi"? Come si conserva il successo? Meglio essere mainstream o underground? Come si gestisce la rabbia? Come si diventa cittadini del mondo? Le grandi domande legate al mondo del rap game e dell'industria musicale sono al centro del racconto di "Sotto effetto podcast" di Tormento, autore del podcast insieme a Matteo Politanò: un viaggio nel sottobosco della musica, guidato da uno dei pionieri del rap italiano, per scoprirne i suoi segreti e le sue leggi non scritte, disponibile da oggi su OnePodcast e sulle principali piattaforme di streaming audio.

Partendo dalla sua storia e attingendo alle sue esperienze on e off stage, Tormento ci accompagna in un racconto inedito ed appassionante arricchito dalle musiche originali di Roofio e dai contributi di tanti amici e colleghi: da Guè a Shablo, da Big Fish a Luché, da Giorgia a Tiziano Ferro, da J-AX a Coez, e ancora Ensi, Raige, Izi, Inoki, Ciro Buccolieri, Antonio Macko Todisco, Esa, Max Brigante, Giovanni Valle, Danno, Matteo Gracis, Simon De Jano, Al Castellana.

In ogni puntata del podcast, che prende il titolo da una sua canzone, il rapper e produttore esplora un tema legato al mondo del rap, con le sue regole e le sue contraddizioni, capaci di restituire un quadro anche delle dinamiche e delle problematiche della società contemporanea: il fascino della violenza e la storia del Gangsta rap, l'ambizione al denaro, terribile padrone ma anche servo eccellente, il grande bivio dell'industria musicale tra mainstream e underground, l'arma segreta del corpo e della voce, la rabbia interiore con il suo potere distruttivo e salvifico allo stesso tempo, l'ispirazione e il viaggio, sono le tappe di questo percorso in sei episodi. (ANSA).