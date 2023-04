Libri: Lazzaro You Heung e la Chiesa che guarda a Oriente

(di Clemente Angotti) (ANSA) - CATANZARO, 10 APR - LAZZARO YOU HEUNG-SIK "COME LA FOLGORE VIENE DA ORIENTE", A CURA DI FRANCESCO COSENTINO (EDIZIONI SAN PAOLO, PP. 121, euro 12) "La Chiesa, nella sua tradizione teologica e liturgica, si è sempre rivolta a Oriente e lì ci invita a guardare, perché da Oriente sorge la luce, il sole di giustizia, la stella luminosa che è Cristo". E' una delle frasi di Papa Francesco contenute nella prefazione al libro "Come la folgore viene da Oriente" del cardinale Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero, a cura di don Francesco Cosentino, uscito per i tipi delle Edizioni San Paolo. Un volume, già in ristampa dopo solo poche settimane dalla sua uscita in libreria, che ripercorre in forma di dialogo i passaggi salienti della vita del prelato settantunenne, arcivescovo emerito di Daejeo, primo coreano ai vertici di un organismo vaticano.

E così di pagina in pagina scorrono le tappe dell'itinerario personale dell'alto prelato: dalla scoperta del cristianesimo, frequentando una scuola cattolica, al battesimo a 16 anni; dalla centralità della figura di sant'Andrea Kim nella propria vita, fino al ministero di sacerdote e vescovo in Corea per arrivare poi alla chiamata di papa Francesco per lavorare nella Curia Romana e alle sfide, non facili e agevoli, per il sacerdozio e la Chiesa di oggi. Ad accompagnare il lettore in questo dialogo è il curatore del volume don Francesco Cosentino, teologo di origini calabresi, docente nella Pontificia Università Gregoriana che lavora nella segreteria di Stato in Vaticano e a cui si devono diversi saggi e contributi teologici tra Cristianesimo, postmodernità e indifferenza religiosa, con un'attenzione particolare alle false immagini di Dio.

Le conversazioni contenute nel volume, se da una parte offrono al lettore l'occasione per volgere lo sguardo a Oriente del mondo "là dove oggi svetta la luce di una Chiesa giovane e viva" come indica il pontefice, dall'altra consentono di conoscere la voce e i racconti di un protagonista, di un pastore che incarna il senso di questo movimento che trae forza e vigore dal contributo dei laici. Dalla storia e dal ministero pastorale del Card. Lazarus You Heung-sik, chiamato da Papa Francesco a guidare il Dicastero per il Clero, traspare un entusiasmo che fa affiorare spunti di riflessione per il futuro della fede e per la Chiesa di domani.

"Dalle conversazioni riportate in queste pagine, che vedono intrecciarsi elementi autobiografici e riflessioni spirituali e pastorali - sottolinea il pontefice - il cardinale Lazzaro fa emergere il ritratto di una fede generata nel contatto assiduo con la Parola di Dio e con i testimoni del Vangelo; il ritratto di una Chiesa giovane e intraprendente, nata dai laici, che si fa strumento di speranza e di compassione, prendendosi cura di chi è ferito; il ritratto di un ministero sacerdotale che ha bisogno di rigenerarsi alla luce del Vangelo, svuotandosi da ogni clericalismo e ripensando se stesso 'accanto' e 'con' i fratelli laici, in Comunità sinodali e ministeriali". "Abbiamo bisogno - prosegue papa Francesco - di ascoltare la testimonianza audace di tante sorelle e fratelli che, con entusiasmo e pur attraversando molte sofferenze, hanno accolto a braccia aperte Gesù come fece il vecchio Simeone, accogliendo la predicazione di Sant'Andrea Kim e di molti missionari che hanno speso la vita per la gioia del Vangelo. Abbiamo bisogno di 'decentrarci', compiendo un viaggio verso Oriente e mettendoci alla scuola di uno stile di vita spirituale ed ecclesiale che può rinvigorire la nostra fede. E abbiamo bisogno di ricordare che, anche nelle fatiche e nelle oscurità, come la folgore il Signore viene. E vuole illuminare la nostra vita". (ANSA).