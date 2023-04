Paola Mastrocola, arriva albo illustrato 'La luna va al cinema'

(ANSA) - ROMA, 06 APR - PAOLA MASTROCOLA, LA LUNA VA AL CINEMA (HARPERCOLLINS, PP 64, EURO 15). Una storia di amicizia divertente e profonda viene raccontata da Paola Mastrocola in un albo illustrato che arriva in libreria il 25 aprile per HarperCollins. E' 'La luna va al cinema', con illustrazioni di Christoph Brehme.

Siamo nel paese di Bosco Profondo dove, quando viene la sera, tutti gli animali si riuniscono per guardare un film al chiaro di luna. Anche la Luna vorrebbe unirsi a loro, ma è troppo lontana e da lassù non vede niente. Gli animali del Bosco vorrebbero risolvere il problema, ma serve un'idea. Alla fine la Luna riuscirà, con l'aiuto del signor Richmond e degli altri amici, ad andare anche lei al cinema? Mastrocola, autrice di libri per adulti e per bambini, gli ultimi sono la favola 'Se tu fossi vero.Storia dell'orso che scappa' (2021) e il romanzo 'La memoria del cielo' (2023), non è così sicura "che chi è adulto non sia anche un po' bambino, e chi è bambino non contenga già in sé l'adulto che sarà: quindi scrive e basta, e lo fa da sempre". In 'La luna va al cinema' mostra in fondo che nessun problema è troppo grande, se tutti si impegnano e collaborano per risolverlo.

Con Christoph Brehme, illustratore e animatore che da oltre venticinque anni con le sue immagini ha dato vita a mondi originali, generati da una combinazione artigianale di diverse tecniche di animazione, Mastrocola ha già scritto il cortometraggio Good morning Moon nel 2015. (ANSA).