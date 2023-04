Festival vicino/lontano, edizione sul Potere con 200 ospiti

(ANSA) - UDINE, 06 APR - È "potere" la parola-chiave del 19/o Festival vicino/lontano, che torna a Udine con il Premio Terzani dal 3 al 7 maggio, anticipato da un cartellone di eventi in anteprima dal 28 aprile. In programma 80 appuntamenti con 200 personalità del mondo delle scienze, letteratura, arte, spettacolo e informazione. Il festival è stato presentato oggi dalla presidente di vicino/lontano Paola Colombo e dal presidente del Comitato scientifico, l'antropologo Nicola Gasbarro.

Fra i protagonisti italiani e internazionali, ci sono Gaël Giraud, Vera Politkovskaja, Lucio Caracciolo, Miguel Benasayag, Francesca Mannocchi, David Reynolds.

"La giuria, presieduta da Angela Terzani Staude, comunicherà il vincitore del Premio Terzani 2023 mercoledì 12 aprile e consegnerà il riconoscimento sabato 6 maggio, nell'ambito di vicino/ lontano, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine", ha annunciato Paola Colombo. I cinque finalisti del Premio Terzani sono Cal Flyn per "Isole dell'abbandono. Vita nel paesaggio post-umano" (Atlantide), Paolo Giordano per "Tasmania" (Einaudi), Pierre Sautreuil per "Le guerre perdute di Jurij Beljaev" (Einaudi), Mikhail Shishkin per "Russki Mir: guerra o pace?" (21lettere) e Zerocalcare per "No Sleep Till Shengal" (Bao Publishing). Anche per questa edizione la curatela è di Paola Colombo e Franca Rigoni, nuovamente affiancate da Àlen Loreti, biografo ufficiale di Tiziano Terzani, oltre che curatore dei due volumi dei 'Meridiani' Mondadori dedicati alle sue opere. (ANSA).