Festival 'Scienza e virgola' esplora il presente complesso

(ANSA) - TRIESTE, 01 APR - La scienza e il suo impatto sulla società: sono alcuni temi al centro di Scienza e Virgola, il Science and Media Festival in programma dal 4 al 9 maggio a Trieste e organizzato dal Laboratorio interdisciplinare della Sissa (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) per la direzione artistica dello scrittore Paolo Giordano. Protagoniste del festival saranno presentazioni di libri di argomento scientifico di recente pubblicazione, accompagnate da "spettacoli e proiezioni, eventi esperienziali e degustazioni, oltre a laboratori per adulti e bambini - anticipa Nico Pitrelli, responsabile organizzativo e scientifico del Festival - Diversi linguaggi, media e ambienti culturali che si confrontano in modo diverso con la scienza, intorno al mondo in cui viviamo e a quello che abiteremo nel futuro". "Nel presente complesso che viviamo - spiega Giordano - la scienza è chiamata a mettere in discussione il proprio rapporto con la società, a interrogarsi sul proprio impatto tanto a livello collettivo quanto sulle singole esistenze. Scienza globale e democratizzazione della conoscenza sono due dei concetti al centro quest'anno, nella convinzione che solo la capacità di includere il maggior numero di prospettive ed esperienze diverse possa garantirci una visione autentica di chi siamo e di dove ci troviamo". Il programma dell'edizione 2023 sarà presentato a Trieste il 4 aprile. Tra gli ospiti del Festival già annunciati ci sono Sheila Jasanoff, vincitrice dell'Holberg Prize Board 2022 per il suo impegno accademico nelle scienze umane e sociali e le sue pionieristiche ricerche sulla democratizzazione dell'innovazione scientifica e tecnologica, che il 7 maggio dialogherà con Giordano su "La scienza gentile. La qualità della politica della ricerca nelle democrazie della conoscenza"; il fisico iraniano, naturalizzato statunitense, Cumrum Vafa, medaglia Dirac 2008, ordinario di matematica e filosofia della natura all'Università di Harvard e fra i massimi esperti mondiali della teoria delle stringhe. A Trieste presenterà il saggio "Enigmi per decifrare il mondo" (Dedalo) il 6 maggio. (ANSA).